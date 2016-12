Usa 2016, Trump rompe la "tregua": Hillary Clinton non sta in piedi

Donald Trump rompe quella sorta di tregua che finora lo aveva portato a non cavalcare il malore accusato da Hillary Clinton a Ground Zero e la polmonite che la candidata democratica sta curando con gli antibiotici. "C'è qualcuno di voi che pensa che Hillary Clinton sia capace di stare in piedi per un'ora?", ha chiesto infatti alla platea di sostenitori durante un comizio in Ohio.