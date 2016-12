Usa 2016, Trump: "Perdita cittadinanza o carcere a chi brucia la bandiera"

"A nessuno deve essere permesso di bruciare la bandiera americana. Per chi lo fa, ci devono essere delle conseguenze, forse l a perdita di cittadinanza o anno di carcere ", così su Twitter ha pubblicato il neo eletto presidente Trump. Pugno di ferro, insomma. Il problema è che la proposta in questione è anticostituzionale poiché bruciare la bandiera a stelle e strisce è consentito in nome della sacrosanta "libertà di espressione".

Nel 1990, la Corte suprema ha affermato che il diritto di profanare la bandiera americana era protetto dal Primo emendamento. Ed è tuttora così. Il Presidente Trump dovrebbe specificare, dunque, se prevede una riforma costituzionale per far cambiare la legge in questione. Così come dovrebbe spiegare la ragione di questo tweet improvviso. Probabilmente si riferiva alle bandiere bruciate in occasione della protesta all' Hampshire College del Massachussets, l'indomani della sua elezione.



Tra le numerose reazioni al post, una delle più significative è quella di George Takei, attore americano di origine giapponese : "Non lo brucerei mai ma morirei per il diritto di farlo", così ha twittato.



E' curioso riscontrare che la sua proposta era già stata anticipata, nel 2005, proprio da Hillary Clinton. Effettivamente, l'ex candidata dem si era fatta portavoce di una legge che prevedeva una pena detentiva di un anno e una multa salata a chi avrebbe bruciato la bandiera.