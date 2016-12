Usa 2016, Trump:la tortura funziona

"Non solo approverò il waterboarding, ma lo renderò peggiore". Lo ha detto il candidato alle primarie repubblicane Donald Trump durante un incontro elettorale a Bluffton, in South Carolina. "Nel Medioriente - ha quindi spiegato Trump - stanno tagliando le nostre teste, ci vogliono uccidere, vogliono uccidere il nostro Paese, vogliono distruggere le nostre città. Non ditemi che non funziona. La tortura, amici, funziona, credetemi, funziona...".