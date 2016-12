Usa 2016: Trump in rimonta sui Grandi elettori, Clinton a rischio

Secondo il sito che fa la media dei principali sondaggi, a dividere Hillary Clinton e Donald Trump a cinque giorni dal voto sono solo 1,7 punti. La candidata democratica è ora al 47%, mentre Trump al 45,3%, in rimonta rispetto a prima che scoppiasse l"Emailgate", l'inchiesta riaperta dall'Fbi sull'uso di un account privato di posta elettronica da parte di Hillary Clinton quando era Segretario di Stato.



L'ex first lady in questo momento sarebbe in vantaggio in California, New York, Illinois e New Jersey. Tra gli Stati che registrerebbero una tendenza democratica, ci sono anche la Pennsylvania ed il Michigan. Tra quelli che dovrebbero registrare una vittoria più o meno sicura di Donald Trump, invece, figurano Stati più piccoli come il Tennessee, il Missouri e l'Alabama. Il tycoon avrebbe anche buone possibilità di affermarsi in Texas (38 Grandi Elettori), tradizionale roccaforte repubblicana. Gli Stati in bilico sarebbero nove: tra questi il più importante è la Florida. Gli altri, sempre secondo le proiezioni, sono la Georgia, il North Carolina, l'Arizona, il Colorado, il Nevada, lo Iowa e l'Alaska.