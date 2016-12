Usa 2016, Trump in caduta libera: Hillary avanti anche in Virginia

Donald Trump perde ancora punti nel confronto con Hillary Clinton. La conferma della caduta libera nei sondaggi del magnate arriva da uno stato-chiave, la Virginia. Secondo la Cbs la candidata democratica è avanti di 12 punti, con il 49% delle preferenze contro il 37% del repubblicano. La Clinton è inoltre nettamente in vantaggio in tutti i sondaggi nazionale e vince il confronto anche in altri stati-chiave come Pennsylvania e Michigan.