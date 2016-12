Usa 2016, Trump contro Ryan: non sprechi tempo ad attaccarmi

"Paul Ryan dovrebbe passare più tempo ad occuparsi di bilancio, di occupazione, di immigrazione illegale e non sprecarlo nel combattere il candidato repubblicano alla presidenza". Così Donald Trump su Twitter replica allo speaker della Camera che ha "abbandonato" il tycoon, facendo sapere di non essere più disponibile né a difenderlo, né a fare campagna elettorale per lui, dopo la diffusione del video in cui Trump faceva commenti sessisti.