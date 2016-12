Usa 2016: Trump: bene in North Carolina, Florida e New Hampshire

"Stiamo facendo molto bene in North Carolina, Florida e New Hampshire". Lo ha dichiarato il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump. I primi due sono considerati tradizionalmente Stati "in bilico", vale a dire dal voto incerto. Chi si aggiudica il loro sostegno diventa presidente. "Diversi sondaggi sono sbagliati di proposito", ha poi affermato Trump mentre sono in corso le operazioni di voto.