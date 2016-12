Usa 2016, Trump attacca: i democratici confezionano sondaggi falsi

"I democratici stanno confezionando sondaggi falsi per stroncarmi". Lo scrive su Twitter il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, commentando le numerosi rilevazioni che lo vedono perdente sia a livello nazionale sia in gran parte degli Stati in bilico. "Stiamo vincendo ma la stampa si sta rifiutando di scriverlo", sostiene. Nei giorni scorsi la presidente della sua campagna aveva ammesso che il tycoon è in svantaggio.