Usa 2016, stampa: martedì atteso endorsement Sanders a Hillary

Il senatore del Vermont, Bernie Sanders, formalmente non ancora ritiratosi dalla corsa alla nomination democratica per la Casa Bianca, dovrebbe annunciare martedì prossimo il suo appoggio a Hillary Clinton, durante un comizio nel New Hampshire. Lo riporta il New York Times, citando tre fonti democratiche. L'annuncio sarebbe il risultato di colloqui quotidiani avvenuti tra gli staff dei due candidati.