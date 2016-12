Usa 2016, sondaggio: testa a testa in Ohio tra la Clinton e Trump

Per raggiungere i 270 voti elettorali (soglia minima necessaria per conquistare la Casa Bianca) il candidato repubblicano Donald Trump dovrebbe vincere nei quattro Stati chiave di North Carolina, Florida, Pennsylvania e Ohio. Tuttavia è solo in quest'ultimo che non è in svantaggio, risultando invece testa a testa in una corsa serratissima con la rivale democratica Hillary Clinton. E' quanto emerge dal recente sondaggio Nbc News-Wsj-Marist.