Usa 2016, sondaggio: Sanders supera la Clinton a livello nazionale

Bernie Sanders è avanti su Hillary Clinton nelle preferenze a livello nazionale, con il 49% contro il 47% della rivale, stando ad un sondaggio di McClatchy e Marist. E se la Clinton dovesse sconfiggere il rivale alle primarie democratiche, potrebbe avere seri problemi a conquistare i suoi elettori per la corsa verso la Casa Bianca: un sostenitore di Sanders su quattro, infatti, non voterà per l'ex first lady se sarà lei ad ottenere la nomination.