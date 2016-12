Usa 2016, sondaggio: Sanders sorpassa Hillary Clinton in California

Bernie Sanders sorpassa Hillary Clinton in California. Secondo l'ultima analisi del Los Angeles Times, il senatore del Vermont è avanti sull'ex segretario di Stato di un punto percentuale: 44% contro 43%. Le primarie democratica di martedì in California, quindi, diventano un terreno sempre più imprevedibile con Sanders che sta conquistando gruppi storicamente a favore dell'ex first lady, come ispanici e asiatici.