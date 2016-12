Usa 2016, sondaggio Nyt: testa a testa tra Trump e la Clinton

Hillary Clinton, dopo la conclusione dell'emailgate, ha visto evaporare il vantaggio di 6 punti che aveva un mese fa sul rivale repubblicano Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Secondo l'ultimo sondaggio New York Times/Cbs news, infatti, i due candidati sono testa a testa con il 40% delle preferenze ciascuno. Il 67% degli elettori della candidata democratica, inoltre, sostiene che non è onesta e degna di fiducia (5 punti in più dello scorso mese).