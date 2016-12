Usa 2016, sondaggio Nbc: un repubblicano su due appoggia Trump

Per la prima volta, il frontrunner repubblicano per la Casa Bianca, Donald Trump, ha l'appoggio del 50% degli elettori del "Grand Old Party" (Gop), a livello nazionale. Lo sostiene un sondaggio della Nbc. Il dato è significativo a poche settimane dalla fine delle primarie, in quanto serpeggiava la convinzione che l'appoggio a Trump in seno ai repubblicani non avrebbe superato un certo tetto, inferiore comunque al 50%.