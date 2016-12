Usa 2016, sondaggio Nbc: Trump accorcia le distanze sulla Clinton

Nel dettaglio la candidata democratica stacca Trump di ben 75 punti tra gli elettori di colore, mentre ha il 65% dei consensi ispanici contro il 28% del magnate. Quest'ultimo ottiene consensi invece tra l'elettorato bianco ed e' in vantaggio su Hillary di 14 punti (53% contro 39%). Infine la Clinton batte Trump tra l'elettorato femminile, con un vantaggio del 15%.



Duello Hillary-Sanders in Oregon e Kentucky - Intanto le primarie proseguono in Oregon, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, con i repubblicani ormai quasi tutti compatti su Trump e la lotta ancora aperta tra i democratici Hillary Clinton e Bernie Sanders che si affronteranno anche in Kentucky. L'ex segretario di Stato è sempre piu' vicina a ottenere la nomination presidenziale, ma i sondaggi danno favorito il senatore del Vermont in Oregon e prevedono un testa a testa in Kentucky. Se Sanders vincerà in uno dei due Stati o addirittura in entrambi rallenterà la marcia dell'ex first lady verso la conquista della maggioranza dei delegati e renderà la sua candidatura più fragile e vulnerabile, impedendole inoltre di concentrarsi su Trump e sulle elezioni generali.