Usa 2016, sondaggio: Hillary arretra, Trump avanti in Florida

Hillary Clinton perde terreno negli "swing State", gli Stati in bilico. E' quanto emerge da un sondaggio di Quinnipac. La candidata democratica vede svanire il vantaggio che solo un mese fa aveva su Donald Trump in Florida e ora lo segue con il 39% a fronte del 42% del tycoon. Trump è in testa anche in Pennsylvania, dove ha il 43% delle preferenze contro il 41% (il 42% un mese fa) della Clinton. In Ohio testa a testa con il 41%.