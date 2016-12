Usa 2016, sondaggi:testa a testa Clinton-Trump a poche ore duello tv

A poche ore dalla prima e attesa sfida in tv tra Hillary Clinton e Donald Trump, i sondaggi parlano di un testa a testa tra i due candidati. Secondo il sito specializzato RealClearPolitics, che fa la media di tutte le principali rilevazioni, la ex first lady è in leggero vantaggio, di pochi punti, con il 45,9% delle preferenze, contro il 43,8% del rivale repubblicano.