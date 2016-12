Usa 2016, sondaggi:Clinton superata

Cattive notizie per Hillary Clinton, che perde appeal agli occhi dell'elettorato dopo lo scandalo dell'account privato usato dall'ex first lady nel periodo in cui lavorò come segretario di Stato. Il senatore del Vermont, il 74enne Bernie Sanders, ha infatti scalzato per la prima volta la Clinton piazzandosi al primo posto tra i contendenti per la nomination democratica nella corsa alla Casa Bianca in un sondaggio condotto in Iowa.