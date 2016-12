Usa 2016, sondaggi: Clinton avanti di cinque punti su Donald Trump

La candidata democratica per la presidenza degli Stati Uniti, Hillary Clinton, effettua un balzo in avanti e segna un vantaggio di cinque punti percentuali rispetto al rivale nel primo sondaggio Cnn/Orc effettuato dopo il dibattito televisivo del 26 settembre. La ex segretario di Stato ha il 47% dei consensi mentre il tycoon di New York si assesta al 42%. Il candidato libertario Gary Johnson è al 7%, la candidata dei Verdi Jill Stein è al 2%.