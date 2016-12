Usa 2016, senatore repubblicano evoca impeachment per la Clinton

Impeachment: ad evocare per la prima volta lo spettro di una messa in stato di accusa per Hillary Clinton se fosse eletta alla Casa Bianca è il senatore repubblicano Ron Johnson. Al quotidiano "Beloit Daily News" ha infatti dichiarato che la candidata democratica ha "deliberatamente aggirato" la legge usando un server di psota privato per trattare gli affari pubblici quando era segretario di Stato.