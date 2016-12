Usa 2016,sciopero trasporti Philadelphia: si teme per affluenza voto

I lavoratori dei trasporti di Filadelfia hanno dato il via ad uno sciopero selvaggio che sta suscitando, fra l'altro, timori per l' affluenza alle urne. Lo sciopero sta causando il blocco quasi totale degli autobus e della metropolitana, servizi che di norma effettuano circa 900mila corse al giorno e si teme che, se lo sciopero non sarà finito per il giorno delle elezioni, l'8 novembre, molti elettori potrebbero avere difficoltà a recarsi a votare.