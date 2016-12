Usa 2016, scendono in campo i vice: dibattito Pence-Kaine

Il candidato repubblicano alla vice presidenza Mike Pence e quello democratico Tim Kaine scendono in campo. E' in programma infatti per martedì alle 21 nella cittadina di Farmville, in Virginia, il dibattito tra i potenziali numero due della Casa Bianca. Pence avrà l'arduo compito di recuperare la "settimana nera" di Donald Trump. Kaine dovrà invece mantenere il vantaggio che le "cadute" del tycoon hanno concesso ad Hillary Clinton.