Usa 2016, Sanders vince in 2 Stati

Sconfitto dalla rivale Hillary Clinton in Arizona, il senatore del Vermont Bernie Sanders ha invece vinto nei caucus democratici in Idaho e Utah. Questi due Stati mettono in palio 56 delegati, mentre l'Arizona ne assegna 75. Sul fronte repubblicano, facile vittoria per Ted Cruz nello Utah, dove il senatore del Texas ha largamente battuto Donald Trump. L'imprenditore milionario ha tuttavia incassato l'Arizona.