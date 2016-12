Usa 2016, Sanders vince alle Hawaii

Dopo gli Stati di Washington e Alaska, Bernie Sanders vince anche alle Hawaii, dando una potente spinta psicologica ai suoi sostenitori, ma compiendo un piccolo passo verso la nomination democratica per la corsa alla Casa Bianca. In un'intervista all'Ap, il senatore del Vermont ritiene la sua performance nelle assemblee popolari dei tre Stati come una "rimonta occidentale", aggiungendo di voler ridurre le distanze da Hillary Clinton.