Usa 2016, Sanders non si arrende: "Sono io il candidato più forte"

"E' imperativo sconfiggere Donald Trump". Lo ha detto il candidato per la nomination democratica, Bernie Sanders, in California dove si vota per le primarie. Sanders ha definito "incredibile" il fatto che ci sia un candidato all'insegna "dell'intolleranza, che insulta messicani, ispanici, musulmani, afroamericani e donne". Poi, sulla rivalità con Hillary Clinton, ha detto: "Sono io il candidato più forte, il migliore per sconfiggere Trump".