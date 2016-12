Usa 2016, Sanders non cede: in corsa per primarie in Washington D.C.

"Farò tutto il possibile per evitare che Donald Trump diventi presidente". Lo ha detto il candidato per la nomination democratica, Bernie Sanders, dopo l'incontro con Barack Obama alla Casa Bianca. Il presidente ha annunciato il suo appoggio per Hillary Clinton. Sanders non ha annunciato un suo ritiro, insistendo al contrario che resta in corsa ancora per le primarie di martedì a Washington D.C..