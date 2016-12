Usa 2016, Sanders licenzia centinaia di persone in staff elettorale

Il candidato alla nomination democratica, Bernie Sanders, ha annunciato in un'intervista al New York Times che intende licenziare centinaia di persone impegnate nella sua campagna elettorale in tutto il Paese e concentrarsi sulla vittoria in California. Il senatore del Vermont ha detto che comunque intende rimanere in corsa, nonostante abbia perso in quattro dei cinque Stati nell'ultima tornata elettorale.