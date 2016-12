Usa 2016, Sanders ammette la sconfitta: "Ma resto in corsa"

All'indomani del trionfo di Hillary Clinton nel "super Tuesday" degli Stati del Nord-est, Bernie Sanders ammette la sconfitta ma dice che rimarrà in campo fino alla fine. Il concorrente numero uno di Hillary è certo che non riuscirà a ottenere abbastanza delegati per battere la rivale, ma resterà in corsa per andare alla Convention di Philadelphia con il maggior numero di delegati possibile "a combattere per una piattaforma progressista del partito".