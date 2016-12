Usa 2016, Ryan esce allo scoperto: ho votato per Donald Trump

Lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, ha gia' votato e ha votato per Donald Trump. Lo ha detto alla Cnn fugando cosi' tutti i dubbi sulle sue titubanze circa il tycoon candidato per il Gran Old Party e lanciando un appello per il voto anticipato. E sono già più di 26 milioni gli americani che hanno già votato anticipatamente, circa il doppio di quanti usarono l'early voting una settimana prima delle presidenziali del 2012. Lo riferisce la Nbc.