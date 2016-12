Usa 2016, Rubio esclude ticket con Trump: restano mie riserve

Il giovane senatore della Florida Marco Rubio, ritiratosi dalle primarie repubblicane, si dice non interessato ad una eventuale incarico di vicepresidente di Donald Trump. "Non ho mai cercato, non cercherò e non voglio essere considerato", ha scritto su Facebook. Trump riceve invece l'endorsment dall'ex vice presidente americano, Dick Cheney, che lo appoggerà come candidato alla Casa Bianca. Cheney è stato vice presidente nell'amministrazione George W. Bush.