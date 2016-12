Usa 2016,repubblicani:fermare Trump

I repubblicani americani cercano di correre ai ripari dopo le "sparate" di Donald Trump, in quella che appare una missione impossibile, secondo quanto scrive il New York Times. L'eventualità che il milionario si conquisti la nomination viene infatti giudicata un'ipotesi catastrofica per il partito. Si starebbe dunque lavorando a un piano B che includerebbe la discesa in campo di Mitt Romney nel caso in cui Marco Rubio dovesse perdere in Florida.