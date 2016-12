Usa 2016, prove dialogo Ryan-Trump

Prove di dialogo tra lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Paul Ryan, e il candidato per la nomination del Grand Old Party Donald Trump. Ryan, principale figura istituzionale del partito, aveva aspramente criticato Trump sottolineando la distanza dell'aspirante alla nomination con i vertici del partito. Ma all'indomani della vittoria del magnate di New York nel Super Tuesday, lo staff di Ryan è in contatto con quello di Trump.