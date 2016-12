Usa 2016: più elettori di 4 anni fa, Hillary +1 mln di voti su Trump

Un milione di voti in più per Hillary Clinton e un totale di elettori alle urne superiore al numero di quattro anni fa, con milioni di voti ancora da contare. Questi i dati dell'ultimo aggiornamento sul voto popolare alle ultime presidenziali statunitensi. La Clinton ha finora ottenuto 61.929.605 voti (il 47,8% del totale), mentre il presidente eletto Donald Trump è arrivato a 60.938.847 (47%), 6.784.118 voti per gli altri candidati (5,2%).