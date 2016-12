Usa 2016, parte la campagna di Hillary Clinton: "Basta privilegi e discriminazioni"

Una riforma dell'immigrazione complessiva che salvi milioni di persone dall'espulsione e lotta senza quartiere alle discriminazioni contro gay, lesbiche e transgender: questi alcuni dei punti del manifesto annunciato da Hillary Clinton a New York nel suo primo comizio pubblico da candidata alla Casa Bianca. "Basta privilegi per pochi: per questo voglio correre per la presidenza degli Stati Uniti", ha aggiunto.

Accolta con una standing ovation da migliaia di persone, la Clinton ha detto: "Quello che voglio è un'economia che funzioni per gli americani di tutti i giorni, non solo per chi sta al top della nostra società". "Occorre dire basta - ha proseguito - alle politiche economiche imposte dall'alto verso il basso che sono finora fallite".



"L'America deve continuare ad affermare la sua leadership per la pace, la sicurezza e la prosperità nel mondo", ha sottolineato aggiungendo come "per essere forti nel mondo si deve prima di tutto essere forti in casa propria. E per questo dobbiamo anche riformare il governo e rivitalizzare la nostra democrazia".