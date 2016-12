Usa 2016, Obama: "Trump non può fare il presidente, è impreparato"

"Il dibattito televisivo ha dimostrato come Donald Trump non abbia la tempra per l'incarico di presidente degli Stati Uniti. Manca della necessaria preparazione, del carattere e dei valori chiave che proiettano in avanti il Paese". Così il numero uno della Casa Bianca, Barack Obama, attacca il candidato repubblicano alle presidenziali, uscito "sconfitto" secondo la maggior parte dei commentatori nel primo duello con Hillary Clinton.