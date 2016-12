Usa 2016, Obama: "Trump non può fare il presidente, è impreparato"

"Donald Trump sta dimostrando di non essere adatto a fare il presidente degli Stati Uniti. E' impreparato e non ha neanche le conoscenze di base sulle questioni fondamentali". Lo ha dichiarato il presidente americano, Barack Obama, aggiungendo che le "gaffe" del tycoon non sono "sporadiche ma giornaliere". Il numero uno della Casa Bianca ha poi rivolto una domanda provocatoria ai vertici del partito repubblicano: "Perché appoggiate ancora il tycoon?".