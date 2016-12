Usa 2016, Obama: "Trump non ha alcun rispetto per i lavoratori"

"Non fatevi fregare" da Donald Trump: Barack Obama continua a far campagna per Hillary Clinton in Ohio demolendo le credenziali esibite dal tycoon come "campione della working class". Trump, ha ammonito il presidente americano parlando alla Capital University vicino a Columbus, "non ha alcun rispetto per i lavoratori" e "non vi lascerebbe entrare in uno dei suoi hotel a meno che non andiate a pulire le camere".