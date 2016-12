Usa 2016, Obama ironizza: Trump e Putin hanno una "storia d'amore"

Donald Trump e Vladimir Putin "hanno una storia d'amore". Lo afferma scherzando il presidente americano Barack Obama, nel corso di un comizio elettorale per Hillary Clinton. Poi tornando serio ha aggiunto: "Non possiamo permetterci" Trump alla Casa Bianca, "non è uno scherzo". "Se ci tenete a creare posti di lavoro e se volete che la riforma dell'immigrazione sia approvata, allora volete Hillary Clinton presidente", mette in evidenza Obama.