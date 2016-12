Usa 2016, Obama invitò la Clinton a concedere la vittoria

Durante la notte elettorale il presidente Barack Obama chiamò Hillary Clinton per persuaderla a riconoscere il trionfo di Donald Trump. Lo rivela un'anteprima di un libro che ricostruisce le drammatiche ore tra l'8 e il 9 novembre quando la candidata democratica, attesa a Manhattan per festeggiare la vittoria, al centro congressi lungo l'Hudson non arrivò mai. "Devi concedere la vittoria", le disse al telefono Obama.