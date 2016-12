Usa 2016, Obama contro Trump: umilia le donne, inquietante retorica

" Trump umilia e degrada le donne e non ha a cuore i valori base che noi cerchiamo di dare ai nostri figli". Così il presidente Usa, Barack Obama rompe il silenzio e in un evento del partito democratico a Chicago entra nelle polemiche sulle dichiarazioni sessiste di Donald Trump , sottolineando inoltre come la retorica del tycoon sia "una delle cose più inquietanti di questa elezione ".

"Trump un insicuro e che denigra gli altri" - Donald Trump è un insicuro che "gonfia se stesso denigrando le altre persone. Questo non è un tratto caratteriale che consiglierei per qualcuno nello Studio Ovale", ha quindi aggiunto Obama. Il presidente Usa sottolinea infatti come non solo umili le donne, "ma anche le minoranze, gli immigrati, i fedeli di altre religioni. Deride i disabili. Insulta le nostre truppe. Insulta i nostri veterani. Tutto questo ci deve dire un paio di cose".