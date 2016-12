Usa 2016,Nyt agli ispanici:andate a votare,potete fare la differenza

Il suo endorsement ad Hillary Clinton era già arrivato, adesso il New York Times va oltre e in un editoriale mirato agli ispanici, pubblicato sia in inglese sia in spagnolo, li esorta ad andare a votare (non per Donald Trump naturalmente) sottolineando che in queste elezioni proprio il loro voto può fare la differenza. "A votar! Gli elettori Latinos possono fare la differenza", si legge nell'intervento dell'editorial board dal titolo in doppia lingua.