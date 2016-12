Usa 2016, Mitt Romney si ritira: "Ma non voterò per Donald Trump"

L'ex candidato presidenziale repubblicano Mitt Romney, tra i principali oppositori della candidatura di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, ha annunciato che non correrà per le presidenziali e che non voterà né per il tycoon, né per la candidata democratica Hillary Clinton, non escludendo invece di sostenere un candidato libertario. Romney ha tentato il possibile per far deragliare la candidatura di Trump.