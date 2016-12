Usa 2016, minacce contro il Gop: a fuoco ufficio in North Carolina

Cresce la tensione in vista delle elezioni presidenziali americane. Un ufficio del partito repubblicano in North Carolina è stato infatti danneggiato da un incendio doloso mentre su un edificio vicino è stata scritta con lo spray la minaccia "Nazi repubblicani lasciate la città o capiterà altro". Il Grand Old party ha messo in allerta tutti i propri uffici nello Stato.