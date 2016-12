Usa 2016,Michelle Obama: "Ispirata da Hillary, è la più qualificata"

"Non sono d'accordo con chi dice che non è ispirato da queste elezioni. Io sono ispirata da Hillary Clinton". Lo ha detto la first lady Michelle Obama in un comizio elettorale a favore della candidata democratica. "Sono ispirata perché per otto anni ho avuto il privilegio di vedere cosa vuol dire fare questo lavoro", ha sottolineato. La Clinton, ha aggiunto, "è la più qualificata in assoluto per il posto di presidente e sì, è pure donna".