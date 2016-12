Usa 2016,Michelle Obama attacca Trump: serve un adulto a Casa Bianca

Alla Casa Bianca "serve un adulto, una persona che prenda il lavoro seriamente". Lo ha detto Michelle Obama, facendo campagna per Hillary Clinton e lanciando un attacco durissimo a Donald Trump. La first lady ha criticato il candidato repubblicano, senza mai neppure nominarlo, anche per aver messo in discussione la cittadinanza americana del marito: "Ha sollevato dubbi offensivi e bugiardi per minare deliberatamente la presidenza di Barack".