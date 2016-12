Usa 2016, media: per il 43% degli americani Trump deve ritirarsi

Il 43% degli americani vuole che Donald Trump si ritiri dalla corsa alla Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio della Abc, effettuato dopo la diffusione del video in cui il tycoon si è lasciato andare ad affermazioni volgari e sessiste. Il 53% degli intervistati ha affermato di essere meno sicuro di volersi recare alle urne per votare il candidato repubblicano, mentre il 46% spiega come la vicenda non influenzerà il proprio voto.