Usa 2016,media: Carson verso ritiro

Ben Carson verso l'addio nella corsa per la Casa Bianca. Così i media americani leggono la dichiarazione diffusa dal candidato repubblicano, il quale ammette di non vedere "futuro" nella competizione, dopo le sconfitte di martedì nel Super Tuesday, e annuncia che giovedì non parteciperà al dibattito tv con gli altri rivali del partito repubblicano.