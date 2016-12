Usa 2016, Marco Rubio scende in campo

17:52 - Il senatore di origini cubane Marco Rubio ha annunciato la sua candidatura alle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti. Spiegando i motivi della sua discesa in campo, il senatore ha detto di sentirsi "qualificato" e di ritenersi la persona giusta per parlare di futuro agli americani.

Hillary Clinton è una ''leader del passato'', afferma Rubio in una conference call con sostenitori della sua futura campagna per la Casa Bianca. Il senatore - illustrando i motivi della sua discesa in campo - dice di voler parlare del domani e di voler difendere l''American Dream', il sogno americano.