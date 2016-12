Usa 2016, lascia il direttore politico della campagna di Trump

A 19 giorni dall'election day negli Usa, Jim Murphy si sfila dalla campagna di Donald Trump, di cui era direttore politico nazionale. Lo rivela Politico. "Non mi sono dimesso, ma per ragioni personali ho fatto un passo indietro", ha spiegato lo stesso Murphy, senza specificare i motivi della sua scelta. Murphy aveva giocato un ruolo chiave nel tentativo di conquistare gli swing state, che ora vedono in gran parte Trump in svantaggio.