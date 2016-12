Usa 2016, la piazza contro Trump: in centinaia manifestano a Nyc e Phoenix

Nuove proteste contro Donald Trump : alcuni manifestanti hanno bloccato un'autostrada che porta al comizio del frontrunner repubblicano alle presidenziali Usa vicino Phoenix, in Arizona . Lo riportano i media Usa. Il gruppo di dimostranti ha paralizzato il traffico tenendo cartelli sui quali si legge "Dump Trump" , "Must stop Trump", "Shut Down Trump" . Arrestate tre persone.

La protesta in pieno centro a Manhattan - Le proteste non si sono però fermate all'Arizona, ma sono "arrivate" fino a New York: diverse centinaia di persone hanno manifestato, denunciando il razzismo e l'intolleranza di Trump, a Columbus Circle, vicino ad una delle torri del tycoon a Manhattan. "Donald Trump, vattene, razzista, sessista, anti gay", hanno scandito gli attivisti, "Espellete Trump", "costruite un muro attorno a Trump", "scambio 1 Donald Trump con 25 mila rifugiati" erano alcuni degli slogan scritti sui cartelli dei manifestanti.



Arizona, picchiato un contestatore di Trump - Un contestatore di Trump è stato preso a pugni e calci da un fan nero del magnate mentre veniva allontanato da un raduno a Tuscon, in Arizona, come mostra anche un video circolato sul web. Il manifestante indossava a scopo di protesta un cappuccio bianco in stile Kkk, la famigerata organizzazione segreta razzista dalla quale Trump ha preso le distanze in modo ambiguo. La polizia ha arrestato il suo aggressore.